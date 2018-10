O sticla de whisky scotian de colectie a fost adjudecata la licitatie contra sumei record de 1,1 milioane de dolari

Una dintre cele mai căutate sticle de whisky, veche de 60 de ani, The Macallan Valerio Adami 1926, a fost adjudecată contra sumei record de 848.750 de lire sterline (1,1 milioane de dolari), în cadrul unei licitaţii organizată de casa Bonhams, relatează Reuters. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Cumpărătorul este un colecţionar privat din Asia care a licitat prin telefon, a anunţat casa Bonhams. Societatea a vândut una dintre cele 12 sticle existente cu eticheta artistului italian Adami în mai, anul acesta, pentru suma de 814.091 de lire sterline. Astfel de sticle de whisky sunt colecţionate datorită rarităţii lor şi probabil că nu va fi băută, a spus Martin Green, specialist în whisky la casa de licitaţii. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "Este Rolls Royce-ul whisky-urilor", a spus el. "Cu siguranţă nu ştim ce se va întâmpla cu ea, dar oricine poate plăti în jur de un milion de lire sterline pentru o sticlă de whisky îşi poate permite să o şi bea. Dar este un obiect frumos, aproape o piesă de muzeu", a adăugat el. Doar 24 de sticle de whisky, îmbuteliat în 1986, a fost produs de Macallan, printre cele mai cunoscute distilerii din regiunea Speyside din Scoţia. Adami şi Peter Blake, cunoscuţi pentru că au realizat designul coperţii albumului "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band" - The Beatles, au fost angajaţi de companie să creeze etichetele celor 12 sticle. Nu se ştie câte dintre sticlele create de Adami mai există. Una se pare că a fost distrusă în timpul cutremurului din Japonia în 2011 şi se crede că ultima dintre ele a fost deschisă şi c ...