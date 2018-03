O stii pe Dalida, secretara primarului din ”Las Fierbinti”? Cum arata si ce face, de fapt, in realitate

dalida las fierbinti

Actrita Ecaterina Ladin a devenit extrem de populara si de indragita de publicul din Romania o data cu rolul Dalidei din Las Fierbinti, simpatica si originala secretara a primarului Vasile. Originara din Chisinau, Tincuta, asa cum ii spun familia si apropiatii, a venit in Bucuresti pentru a face…teatru.

Indragita actrita a acceptat invitatia de a veni la „Interviurile Libertatea” unde ne-a povestit cum a ajuns sa faca parte din distributia celui mai de succes serial romanesc de comedie. „Tot teatrul m-a ajutat, fiindca Dragos Buliga, regizorul serialului, m-a vazut intr-un spectacol la Teatrul de Comedie si atunci, datorita acelui spectacol, stia ca exista o actrita de proportii un pic mai mari si …de asta avea nevoie! Dupa ce m-a vazut in spectacol, m-au chemat la casting si a fost atunci ziua mea norocoasa in care sa dau in casting bun si sa iau proba”, ne-a marturisit Ecaterina, completand ca personajul pe care-l joaca nu se aseamana aproape deloc cu omul care este zi de zi.

„De cand sunt in Las Fierbinti nici nu ma mai machiez atat de mult, nici coafura nu o mai vreau. Sa nu vad niciun carliont, nimic. Nu ca nu mi-ar placea, dar face parte din Dalida si toate culorile, toate florile, toate rochiile, fustele si bluzele astea inflorate fac parte din acest personaj si din viata Dalidei. In dressing-ul meu o sa vezi doar haine negre. Cumva am atat de multa culoare acolo incat, in serial, incat nu mai am nevoie de haine colorate in viata de zi cu zi!”

Dalida din Las Fierbinti este total diferita de Ecaterina Ladin

Chiar daca talentul este cel care a adus-o in locul in care se afla in momentul de fata, printre cei mai de succes actori romani, Ecaterina ne-a marturisit ca nu ar fi putut da viata acestui personaj fara ajutorul celor din jurul ei. „In primul rand este munca fetelor de la machiaj si de la hair. In fiecare dimineata eu stau cate o ora acolo pana sa ajung la personajul „Dalida”. Ma recunoaste lumea pe strada, dar e chestia aia de ma vedea, de a se intoarce, se intreaba daca sunt eu sau nu si abia apoi au o reactie de uimire”.

In plus, actrita ne-a mai declarat ca, desi poate la televizor pare un rol usor, a avut nevoie de multa munca de documentare pentru a reusi sa intre in pielea secretarei de la primaria din Fierbinti.

„Am avut o afacere intr-o perioada si stiu ce inseamna birocratia, stiu ce inseamna hartii si facturi si acte. Am facut o contabilitate primara la firma mea. Stiu ce inseamna birou si multa hartogaraie, dar m-am inspirat din multe secretare pe care le-am vazut eu la viata mea. Am prins asa, de-a lungul timpului, si mi-am amintit acum. Sau am vazut un rol jucat foarte bine de secretara si am „furat” de acolo cate ceva. Un zambet dintr-o parte, un mers din alta parte. Cand vine si costumul, vine coafura, vine si machiajul, deja este un personaj amplu. ” a mai spus simpatica actrita.

