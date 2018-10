O strada din Craiova va purta numele lui Ilie Balaci

"Ilie Balaci a fost un adevărat ambasador al Craiovei, iar Primăria Craiova îi va cinsti memoria astfel încât marele jucător să rămână pentru totdeauna aproape de sufletele noastre. Executivul Primăriei va propune Consiliului Local, în perioada imediat următoare, instituirea unei gale anuale pentru premierea celor mai buni juniori de fotbal, aşa cum şi-a dorit, de-altfel, şi marele jucător. Prima ediţie a acestei gale va fi la sfârşitul acestui an şi îi va purta numele. De asemenea, la o viitoare şedinţă a Consiliului Local, vom propune ca o stradă importantă din municipiul Craiova să primească numele Ilie Balaci", a transmis primarul municipiului Craiova, Mihail Genoiu.

