O studenta ii plateste pranzul unui om fara adapost – 1 ora mai tarziu el ii da un bilet mototolit care o lasa cu ochii in lacrimi

``Este greu, daca nu chiar imposibil, sa credem ca un om isi poate alege sa ajunga pe strazi, fara a avea un acoperis deasupra capului. Si totusi exista foarte multe persoane care privesc cu dezgust oamenii fara adapost.

Nu este si cazul lui Casey Fischer. Ea a avut o abordare complet diferita. Intr-o zi, tanara a trecut pe langa un om fara adapost care incerca sa stranga bani de la trecatori pentru a-si imbunatati traiul.

Putin mai tarziu, acel om a venit la Dunkin Donuts, acolo unde se afla si Casey. Barbatul abia reusise sa stranga 1 dolar.

Casey s-a oferit sa-i cumpere omului o cafea si o gogoasa. Desi omul a fost reticent la inceput, pana la urma a acceptat.

Apoi, Casey l-a intrebat daca vrea sa stea la masa alaturi de ea. Barbatul, al carui nume este Chris, a parut complet surprins. In cele din urma, totusi, s-a a asezat la masa.

I-a povestit lui Casey despre modul in care oamenii il privesc zi de zi pentru simplul motiv ca nu are un adapost. El a recunoscut ca viciul drogurilor l-a adus in aceasta stare si ca se ura din tot sufletul pentru asta.

Chris inca mai visa sa devina acel fiu de care orice mama ar fi mandra. Din pacate, femeia care ii daduse viata decedase de cancer cu mult timp in urma, dar era o ambitie de-a lui sa-si faca un trai mai bun in onoarea ei.

Casey si Chris au vorbit aproape o ora, inainte ca tanara sa-si dea seama ca trebuie sa ajunga la facultate. Timpul a zburat si ora de curs era pe cale sa inceapa.

In momentul in care Casey s-a ridicat sa plece, Chris a rugat-o sa astepte cateva secunde in timp ce scria ceva pe o bucata de hartie mototolita. I-a inmanat in graba biletul, cerandu-si scuze pentru scrisul sau urat. Apoi cei doi s-au despartit.

Cand Casey a citit ce scria pe bucata de hartie, ea si-a dat seama ca facuse ceva mult mai important decat sa-i ofere o gustare unui barbat fara adapost.

Ce scrisese Chris era scurt, dar deosebit de emotionant: „Astazi am vrut sa-mi pun capat zilelor. Datorita faptului ca ai aparut tu, acum am renuntat la acest gand. Iti multumesc, persoana frumoasa.”

Uneori, un gest atent, cateva cuvinte frumoase, sau chiar ceva simplu, cum este un zambet, pot face o diferenta mai mare decat va puteti imagina.

Amintiti-va de aceste lucruri data viitoare cand va intalniti cu o persoana ce sta cu privirea atintita in pamant sau care poate nu se simte la fel de bine ca voi. Nu aveti nicio idee despre ce se intampla in viata acelui om. Dar un lucru este sigur: toata lumea in aceasta viata merita iubire si compasiune.

Nu toti pot spune ca au salvat viata unui semen de-al lor, dar Casey poate spune acest lucru cu mandrie!

