O tanara a paralizat peste noapte: “N-as fi crezut niciodata ca o sa fiu mireasa in scaun cu rotile”

O tanara in varsta de 28 de ani, Martine Kilminister, s-a casatorit cu partenerul ei in urma cu cateva zile, dupa ce a aflat ca mai are 18 luni de trait. Femeia a paralizat peste noapte de la mijloc in jos, iar medicii au diagnosticat-o cu cancer in stadiul al IV-lea la coloana verterbala. Ea si partenerul, Cristopher, ei au doi copii impreuna si au hotarat ca a venit timpul sa se casatoreasca. Martine doreste ca, in cele 18 luni cat mai are de trait, sa-si creeze cat mai multe prilejuri de bucurie, informeaza Daily Mail. Cristpher a luat-o in brate, la nunta, la dans, pe melodia pe care ea o iubeste, "I don't wanna miss a thing", interpretata de Aerosmith. Ma ...