O tanara din Suceava s-a sinucis. Motivul pentru care a recurs la acest gest este halucinant!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fata s-a spanzurat in sura casei, pentru ca i s-a luat telefonul. A vrut sa le dea o lectie parintilor, asa ca si-a luat viata Tragedia s-a produs in comuna Cornu Luncii, Suceava. Fata de 15 ani a fost gasita spanzurata in sura gospodariei familiei sale. Tanara ar fi vrut sa isi pedepseasca parintii, pentru ca i-au luat telefonul. Fata statea foarte mult cu telefonul in mana , asa ca parintii au incercat sa ia masuri pentru ca adolescenta sa nu devina dependenta. Duminica seara, dupa ce i-au luat mobilul, fata a gasit un moment in care a ramas singura si s-a spanzurat. In trecut, adolescenta s-a mai confruntat cu tentative de suicid, in urma cu doua luni incercand sa-si taie venele. CITESTE SI: Un copil s-a ...