O tanara s-a plans bunicii ei ca sotul o insala. E surprinzator ce a facut atunci batrana

Povestea unei femei care a aflat ca sotul o insala a devenit virala pe Internet, dupa ce aceasta a relatat reactia pe care a avut-o bunica ei in momentul in care nepoata i-a marturisit totul. Suparata ca barbatul cu care era casatorita de mai bine de cinci ani o insala, tanara a mers la bunica ei pentru a-i povesti ce a patit. Aceasta era dezorientata si se intreba daca ar trebui sa mai ramana in acest mariaj sau este cazul sa-si paraseasca sotul infidel. Bunica, o femeie in varsta, cu experienta de viata, a rugat-o sa ia loc la masa. A pus pe foc trei ibrice, iar in fiecare dintre ele a pus un morocv, un ou si un pumn de boabe de cafea. Dupa 20 de minute, femeia a oprit aragazul, a scos oul si morcovul si le-a pus pe o farfuri ...