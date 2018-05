O tara intreaga il iubeste si respecta pentru reportajele lui dar putini au stiut asta despre Alex Dima. S-a intamplat inainte sa-i moara sotia

Alex Dima

La televizor, Alex Dima este serios si prezinta informatiile cu hotararea ca poate schimba Romania in bine. In realitate insa, Alex Dima este un om religios si un tata iubitor.

Gazda emisiunii „Romania, te iubesc” isi exercita meseria de jurnalist in paralel cu cea de tata si isi creste singur fetita, dupa ce sotia lui a fost rapusa de cancer. Putini sunt cei care stiu ca jurnalistul este absolvent al Facultatii de Teologie si a predat ore de religie timp de un an.

A renuntat la teologie de dragul jurnalismului, dar a ramas acelasi om spiritual si continua sa respecte traditiile religioase. Isi face semnul crucii de fiecare data cand se asaza la masa, la fel si fiica lui, Sara, pe care a educat-o in acelasi mediu.

„De la bunica am invatat sa fiu tot timpul vesel. Si sa iau greutatile sau orice mi se intampla in viata, ca pe un dat si sa nu te lupti foarte mult cu ele si sa treci peste si sa mergi mai departe. De altfel de acolo mi se trage. Eu intotdeauna spun ca in materialele mele intotdeauna cu un ochi razi si cu un ochi plangi”, a declarat Alex Dima intr-un interviu pentru Europa FM.

In anul 2009, a facut un material la New York cu Printesa Marina Sturza, care are un centru de ingrijire paliativa pentru bolnavii de cancer, in Brasov. Alex voia sa o cunoasca pe aceasta femeie, sa inteleaga ce o determina sa faca ceea ce face, sa lucreze cu bolnavi de cancer in faza terminala si a reusit acest lucru, insa, din nefericire, doar o luna mai tarziu a aflat ca sotia lui are cancer.

Moartea sotiei l-a marcat, l-a schimbat foarte mult, dar au existat oameni care i-au fost alaturi si i-au dat putere sa mearga mai departe, printre care si fetita lui, Sara.

Astazi, Alex Dima nu este doar un jurnalist foarte bun si corect, dar reuseste sa ii inspire pe cei din jurul sau prin felul in care priveste viata si prin modul activ in care se implica sa ii ajute pe cei aflati in suferinta.

