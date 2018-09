O tipa in autobuz

– Bai nesimtitule, de cand ai urcat, ma tot impungi in spate, nu ti-e rusine?



– Doamna , nu e ce credeti ! Azi am luat salariul si am bagat toti banii in buzunarul din fata!



– Da’ ce, ba’ nesimtitule, tie iti creste leafa intre statii ?

