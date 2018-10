O va face episodul din Costa Rica pe Elena Udrea sa nu mai creada in destinul ei de exceptie?

Ion Cristoiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Vineri, 12 octombrie 2018, la emisiunea Alexandrei Stoicescu de la Antena 3, am consacrat intreg spatiul de o ora al transmisiei in direct, scenariilor si intrebarilor stirnite de arestarea preventiva a Elenei Udrea miercuri, 3 octombrie 2018, in Costa Rica, la San Jose. Cu o saptamina inainte, vineri, 5 octombrie 2018, ma ocupasem, in intelegere cu moderatoarea, tot de acelasi eveniment. N-am nici o indoiala ca multi cititori si telespectatori s-au intrebat, nitel nedumeriti Ce m-a apucat? N-am alte evenimente din jur si de mai departe, deosebit de atitatoare, atit pentru mine, cit si pentru romani care sa merite atentie? Cumva vreau sa abat atentia – cum ar insinua in chip securistic „ ...