O vezi pe tanara din imagine? La prima vedere, pare a fi o femeie obisnuita, dar cand vei afla adevarul te vei cruci. Detaliul pe care nimeni nu-l observa in aceasta fotografie

Femei machiate, cu fuste scurte,la cozile pentru recrutare in armata, in Thailanda. Nu este insa ceea ce pare la o prima vedere, ci este vorba de transexualii care, in fiecare an, trebuie sa participe la „loteria” de recrutare.

Chiar daca sunt scutiti de armata, ei trebuie sa se prezinte la eveniment deoarece, potrivit legislatiei, nu este recunoscut decat sexul de la nastere.

Thailanda este considerata capitala transexualilor din intreaga lume, aici avand loc cele mai multe operatii de schimbare de sex decat in orice alta tara.

Dupa dezbateri de ani de zile, justitia a decis ca sexul biologic nu trebuie sa primeze in cazul recrutarilor in armata, dand astfel posibilitatea ca transexualii femei sa fie scutiti de serviciul militar obligatoriu, care in aceasta tara dureaza doi ani.

