Oaia asta a stat 6 ani intr-o pestera izolata, dupa ce a fugit de la ferma. Cand au gasit-o si au vazut cum arata, si-au facut cruce: ,,Facem zeci de costume din blana asta” Oaia asta a stat 6 ani intr-o pestera izolata, dupa ce a fugit de la ferma. Cand

Oaia asta a stat 6 ani intr-o pestera izolata, dupa ce a fugit de la ferma. Cand au gasit-o si au vazut cum arata, si-au facut cruce: ,,Facem zeci de costume din blana asta” Uite cum arata

Se intampla foarte des ca animalele sa ne depaseasca asteptarile, mai ales prin faptul ca reusesc sa supravietuiasca singure in cele mai neasteptate situatii.

Shrek este o oaie foarte speciala care a mai devenit si celebra. Ea este din rasa Merinos, rasa celebra pentru lana ei extrem de moale. Aceasta oaie speciala a crescut la o stana langa Noua Zeelanda, dar s-a ratacit de turma in urma cu 6 ani. Proprietarilor stanii li se intampla in fiecare an sa piarda cateva oi, asa ca au renuntat la cautari dupa doar cateva ore.

Spre surprinderea lor, dupa 6 ani, animalul a fost gasit intr-o pestera pe dealurile din apropiere si a fost identificata dupa cipul pe care il avea implantat.

Oaia arata intr-un mod care i-a socat pe cei care au gasit-o! Blana ei nu mai fusese tunsa de sase ani si crescuse atat de mult incat numai nasul i se mai vedea!

Cel care s-a incumetat sa il elibereze pe sarmanul animal de povara pe care o purta dupa el atata vreme a fost un cioban profesionist care a avut nevoie de 20 de minute pentru a da jos cantitatea uriasa. Totul cantarea in total 30 de kilograme, blana era suficienta pentru confectionarea a 20 de costume barbatesti!

