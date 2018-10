Oameni de afaceri de top, supraimpozitati de Primaria Constanta pentru cladiri si terenuri neingrijite detinute in portofoliu (document)

Comisia nr. 5 - pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului a Consiliului Local Municipal s-a reunit ieri în şedinţă.Consilierii municipali au avizat favorabil mai multe proiecte de HCL care vizează majorarea impozitului pe clădiri şi terenuri neîngrijite care aparţin atât persoanelor fizice, cât şi unor societăţi comerciale. Iată proiectele care vor intra pe ordinea de zi a şedinţei CLM din această lună! ().Proiect de hotărâre privindpentru clădirea situată în municipiul Constanta, str. Mihail Kogălniceanu nr. 5, proprietate a lui, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.Un alt proiect de hotărâre privindreaduce în centrul atenţiei clădirea situată în municipiul Constanta, str. Arhiepiscopiei nr. 11, proprietate aca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.Societatea care a câştigat lucrările proiectului „Capidava rest de executat” s-a înfiinţat în anul 1991 şi are sediul social în municipiul Tulcea. Capitalul social subscris al societăţii este de 3.895.200 de lei, integral vărsat. Asociat unic al societăţii esteiar administrator este. Obiectul de activitate al societăţii: lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.Societatea mai deţine un sediu secundar şi în Bucureşti şi cinci puncte de lucru în Tulcea.Potrivit Registrului Comerţului, în 2017, firma a raportat active imobilizate în valoare de126.787.336 de lei, 187 de angajaţi, un profit de 94.939 de lei şi o cifră de afaceri netă de 24.739.332 de lei. Potrivit datelor de la Registrul Comerţului, numele lui Cornel Georgescu mai apare în trei firme: Solar Aluminium SRL, Transif SA şi SC Pescăruşul SRL.Firma în care tulceanul Georgescu este unic asociat a avut în palmares lucrări importante la Ministerul Culturii şi Cultelor, la Primăria şi la Consiliul Judeţean Tulcea, dar şi la Primăria Constanţa, la Tribunalul Constanţa şi la Centrul Comercial Tomis.În urmă cu câţiva ani, omul de afaceri a început să ridice blocuri în Tulcea şi în Constanţa. Nu este de trecut cu vederea nici faptul că firma a reuşit să achiziţioneze un imobil pe strada Arhiepiscopiei nr. 11 de la Regia Autonomă Exploatarea Domeniului Public şi Privat (RAEDPP) Constanţa.pe baza şi a HCLM nr. 280 din 24 iulie 2002, un contract de asociere cu SC Coral SRL din Tulcea. Obiectul contractului respectiv viza asocierea părţilor în vederea consolidării şi modernizării imobilului din strada Arhiepiscopiei 11, durata sa fiind de 20 de ani.Anul trecut, Cornel Georgescu ocupa locul 139 în topul milionarilor români, cu o avere estimată la 39-40 de milioane de euro, cu o scădere reprezentativă faţă de anul 2016, atunci când averea sa era estimată la 44-45 milioane de euro. Cu afaceri în construcţii şi turism, Cornel Georgescu este proprietarul grupului de construcţii Coral din Tulcea, societate care a construit, printre altele, şi sediul Tomis Mall din Constanţa.Cunoscutul om de afaceri tulcean a fost reţinut şi pus sub control judiciar de procurorii DNA în anul 2015, fiind acuzat de dare de mită în dosarul în care primarul municipiului Tulcea,, a fost acuzat că a primit mită un apartament de la Cornel Georgescu.Un alt proiect de hotărâre privindvizează clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Arhiepiscopiei nr. 20, proprietate a SC Tănase Cadastru SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.Înfiinţată în anul 2009, firma are sediul social în municipiul Constanţa. Capitalul social subscris, de 200 de lei, integral vărsat, este compus din 20 de părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei.este asociat unic. Tot el este şi administratorul societăţii, care desfăşoară activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea. SRL-ul are un punct de lucru în municipiul Constanţa, strada Constantin Bobescu nr. 110.În anul fiscal 2014, firma cu doi salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 416.982 de lei şi un profit de 129.927 de lei. De asemenea, în anul 2015, Tănase-Cadastru SRL a avut patru salariaţi, o cifră de afaceri de 974.825 de lei şi un profit de 668.054 de lei. Situaţia financiară pe anul 2016 arată astfel: patru salariaţi, o cifră de afaceri de 458.026 de lei şi un profit de 175.949 de lei.Societatea Tănase-Cadastru SRL a fost înfiinţată în luna octombrie 2009, fondator şi asociat unic fiind. Ulterior, potrivit Monitorului Oficial nr. 3565/17.08.2010, Mihaela-Elvira Gherasim-Tănase s-a retras, pe data de 2 august 2010, din firma Tănase-Cadastru SRL, cedându-şi părţile sociale către asociatul cooptat. Tot atunci, ea s-a retras şi din funcţia de administrator, numindu-l în locul său pe acelaşi Lucian Cezar Tănase.În anul 2011, pe data de 4 decembrie, Lucian Cezar Tănase s-a retras din funcţia de administrator, numindu-l în locul său pe Gheorghe Tănase. În Adunarea Generală din 20.02.2012, Gheorghe Tănase a fost cooptat în societatea Tănase-Cadastru SRL, revenindu-i 50% din capitalul social. Cei doi asociaţi, Gheorghe Tănase şi Lucian Cezar Tănase, au decis, pe data de 30.10.2012, schimbarea sediului social al firmei. Modificările în acţionariatul societăţii au continuat şi pe data de 7.05.2015, când Lucian Cezar Tănase s-a retras din Tănase-Cadastru SRL. În prezent, societatea îl are ca asociat unic şi administrator pe Gheorghe Tănase.Un alt proiect de hotărâre vizează majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Marcus Aurelius nr. 10, proprietate a lui, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanta, str. Arhiepiscopiei nr. 22, proprietarişica urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită; proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Sulmona nr. 30, proprietarişi SC Model Constanţa SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.Cu sediul social în municipiul Constanţa, firma Model Constanţa SA a luat fiinţă în anul 1991. Capitalul social subscris, de 176.775,3 lei, integral vărsat, este compus din 1.359.810 acţiuni. Acţionari persoane juridice sunt SC Tonis Trade SRL, cu 23,05579% din capitalul social, şi Doris Trading SRL, cu 14,6519% din capitalul social. Acţionari persoane fizice sunt, cu 29,59046% din capitalul social, Alţi Acţionari, cu 26,79426% din capitalul social, şi Persoane Juridice, cu 5,90759% din capitalul social.La rândul său, Tonis Trade SRL are sediul în municipiul Constanţa. Firma, înfiinţată în anul 1994, are un capital social subscris de 350.000 de lei, integral vărsat, compus din 35.000 de părţi sociale. Firma Tonis Trade SRL este controlată de, cu 40% din capitalul social, Iulia Oana Florea, cu 30% din capitalul social, şi, cu 30% din capitalul social. De administrarea societăţii, care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice în magazine specializate, se ocupăşi Sorin Ştefănescu.- PNL - preşedinte- PSD - secretar- PNL - membru- PMP - membru- PSD -membru- consilier independent.