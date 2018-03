Oamenii de stiinta au aflat in sfarsit secretul din spatele "Mumiei extraterestre"

Extraterestru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un schelet de doar 15 centimetri gasit in anul 2003 in Chile este una dintre cele mai convingatoare dovezi ca extraterestrii exista. Osemintele au fost gasite intr-un saculet din piele de Oscar Muñoz, un colectionar amator si au reusit sa starneasca multe controverse in lumea oamenilor de stiinta. Scheletul era infasurat in carpe albe si avea mai multe caracteristici care i-au facut pe cercetatori sa creada ca apartin unei fiinte extraterestre. Capul alungit, orbitele marite si cele doua coaste in plus fata de oameni sunt doar cateva dintre indiciile care conduceau spre aceasta opinie. Timp de 15 ani oamenii de stiinta s-au straduit sa afle provenienta scheletului cu ajutorul testelor A ...