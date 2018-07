Oamenii de stiinta au descoperit 12 luni care orbiteaza planeta Jupiter

Oamenii de ştiinţă au descoperit 12 noi luni care orbitează planeta Jupiter, iar printre sateliţi se numără un corp ceresc despre care spun că are un comportament "ciudat", notează independent.co.uk. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_news_cultura_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"news_cultura",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Are doar un kilometru în diametru, zboară în direcţia opusă multor luni din jurul planetei şi se comportă într-o manieră cu totul diferită de oricare dintre cele 78 de obiecte care orbitează Jupiter. Cercetătorii cred că multitudinea de obiecte care orbitează astrul sunt cel mai probabil rezultatul unor ciocniri în perioada de formare a lui Jupiter, care au fost capturate în jurul său şi continuă să se rotească. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Luna mică - numită Valetudo, după strănepoata zeului roman Jupiter - continuă să se ciocnească şi ar putea să se autodistrugă, spun oamenii de ştiinţă. "Aceasta este o situaţie instabilă", a spus Scott S Sheppard, şeful echipei care a descoperit lunile. "Acest fenomen va transforma totul în praf". Identificarea acestor sateliţi ridică la 79 numărul de obiecte descoperite în jurul lui Jupiter. Experţii se aşteaptă să fie în jur de 100 de obiecte diferite în total. Saturn, "rivalul" apropiat de Jupiter, are 62 de luni care orbitează în jurul lui. Toate lunile din jurul lui Jupiter au un diametru mai mic de trei kilometri.De aceea nu au fost descoperite până acum, când specialiştii au folosit telescoape de cea mai înaltă precizie. Echipa din spatele descoperirii a găsit şi cel mai depărtat obiect cunoscut din sistemul nostru solar - sugerând că ar putea fi o planetă misterioasă ...