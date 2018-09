Oamenii de stiinta au descoperit ce spune forma buzelor tale despre tine.

forma buze 800x500 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oamenii de stiinta si fizionomistii considera ca buzele sunt unele dintre cele mai importante trasaturi care spun ceva despre personalitatea cuiva. Iata cateva exemple de acest fel, in urma unei priviri mai atente la forma buzelor: 1. Buze mari si groase Cele cu astfel de buze au fost facute pentru a avea grija de cineva – ai un instinct matern puternic, innascut. In orice situatie stresanta te gandesti mai intai la ceilalti si abia apoi la tine. 2. Buza superioara mai mare decat cea inferioara Esti o persoana emotiva, carismatica, ce iubeste viata si sa fie in centrul atentiei. Esti mereu foarte amuzanta si atractiva. 3. Buza de jos e mai mare decat cea de sus Persoanele cu astfel de buze ...