Oamenii de stiinta dezvaluie ce se intampla in corpul nostru atunci cand mancam fulgi de ovaz in fiecare zi

Micul dejun este cea mai importanta masa a zilei, asa ca ar trebui sa fie sanatos si energizant. Una dintre cele mai bune optiuni o reprezinta fulgii de ovaz, deoarece au un nivel ridicat de proteine, vitamine, carbohidrati si nutrienti.

De fapt, oamenii de stiinta sustin ca obisnuinta de a consuma aceste cereale in fiecare zi poate avea efecte minunate asupra corpului nostru. Descoperiti mai jos cateva dintre aceste avantaje!

Beneficiile ovazului

1. Reduce colesterolul

Fibrele sunt excelente pentru stomac si pentru flora intestinala. Unele fibre au mai multe beneficii decat altele, cum ar fi beta-glucanul, care este prezent in ovaz si care reduce nivelul colesterolului din organism.

2. Previne cancerul colorectal

Studiile efectuate pe un esantion de 2 milioane de persoane arata ca daca este consumat zilnic, ovazul reduce riscul aparitiei cancerului colorectal.

3. Ajuta la pierderea in greutate

The Journal of the American College of Nutrition a publicat un studiu in care jumatate dintre participanti au mancat fulgi de ovaz la micul dejun, in timp ce restul au consumat alte tipuri de cereale. Toti au ingerat 363 de calorii la micul dejun, insa cei care au mancat ovaz au pierdut mai multa greutate decat ceilalti participanti.

4. Ofera energie

Ovazul este bogat in carbohidrati si ofera o energie valoroasa organismului. Consumati cerealele usor macinate pentru buna functionare a metabolismului si o senzatie indelungata de satietate. Acest lucru se datoreaza faptului ca enzimele eliberate la nivelul gurii si cele din tractul gastro-intestinal lucreaza putin mai mult pentru a dizolva cerealele.

In plus, ovazul contine vitaminele B si E, care ajuta sistemul nostru imunitar!

5. Previne bolile cardiovasculare

Ovazul este bogat in grasimi sanatoase pentru celulele inimii si sistemul circulator. Studiile efectuate la Universitatea Harvard au aratat ca persoanele care mananca ovaz sunt mai putin predispuse la manifestarea bolilor cardiovasculare. In plus, femeile care consuma 2 pana la 3 portii de ovaz pe zi au sanse cu pana la 30% mai mici sa sufere un atac de cord sau de alte boli de inima.

6. Bogat in proteine

Ovazul depaseste toate celelalte cereale in ceea ce priveste echilibrul dintre proteine, acizi grasi si aminoacizi. O singura portie din acest produs alimentar (aproximativ 8 linguri) contine 15% din cantitatea zilnica recomandata de proteine. O cereala ideala pentru vegetarieni si vegani!

7. Ajuta digestia

Dupa cum probabil stiti, fibrele sunt bune pentru digestie. Portia recomandata de fibre este de 25-35 grame pe zi, iar fulgii de ovaz contin 1/5 din aceste valori. Fibrele ajuta la functionarea intestinelor si previn constipatia, pe langa faptul ca ne dau o senzatie de satietate.

8. Bun pentru pielea ta

Ovazul este deja prezent in multe produse pentru ingrijirea pielii si poate contribui la ameliorarea inflamatiilor. Cercetatorii spun ca produsul alimentar in cauza este, de asemenea, bun pentru iritatiile pielii, cum ar fi eczemele.

9. Contine multi antioxidanti

Cel mai notabil grup de antioxidanti sunt Avenanthramides. Acestia se gasesc cu precadere in fulgii de ovaz. Avenanthramides ajuta la scaderea presiunii arteriale prin cresterea productiei de oxid nitric. Oxidul nitric mareste vasele de sange, lucru ce duce la un flux sanguin mai bun.

Probabil ca unii dintre noi stiu deja ca ovazul este o alegere excelenta pentru micul dejun, dar sunt foarte multi care nu au nici cea mai mica idee ca poate avea atatea beneficii pentru corpul nostru!

