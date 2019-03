Oamenii de stiinta : Sa fii uituc este semnul unei inteligente aparte

creier google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Toata lumea uita cate ceva din cand in cand. De la a lasa o umbrela la un restaurant, pana la o adresa sau un numar de telefon care efectiv dispar din creier – fiecare a trecut la un moment dat prin asa ceva. Multe persoane au dificultati in a-si tine minte toate parolele pe care trebuie sa le foloseasca in zilele noastre in mediul online. De-a lungul anilor, cu siguranta fiecare a incercat diferite exercitii si trucuri pentru a-si imbunatati memoria, dar rareori a functionat. Poate ca este corect sa accepti ca esti putin uituc si probabil esti bun la altceva. Cu toate acestea, de curand am descoperit o cercetare fantastica, care arata ca uitucii ar putea fi oameni mai destepti! Este vorba despre un stud ...