Oamenii refuza sa munceasca in aceasta fabrica din Alba Iulia pe un salariu decent si prefera sa lucreze cu ziua: „Primesc si tuica”. Cu cat este platit aici un muncitor

Oamenii refuza sa munceasca in aceasta fabrica din Alba Iulia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Criza de personal de la noi din tara atinge cote ingrijoratoare. In disperare de cauza, patronii fabricilor vin cu pachete tentante si cer in permanenta ajutorul primarilor de la sat. Chiar si asa, lucratorii se lasa asteptati. Prefera sa stea acasa, in somaj sau sa-si caute de lucru peste hotare. Directorii fabricii de portelan de la Alba Iulia cauta angajati dornici sa munceasca. Fabrica are 1400 de angajati, dar tot i-ar mai trebui 100 ca sa onoreze toate comenzile, mai ales ca peste 90% din productia obtinuta merge la export. Bianca Fleschin, director economic firma: „Ne confruntam cu aceasta problema din cauza lipsei de constiinta a muncii ca ...