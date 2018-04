Oamenii s-au intrebat daca e chiar ea! Cum a aparut Oana Roman la inmormantarea Ionelei Prodan

Zi trista pentru Anamariei Prodan, dupa ce mama ei, Ionela Prodan, s-a stins din viata, luni seara, la spitalul Elias din Capitala. Atat familia, prietenii, cat si fanii sunt prezenti la capela cimitirului Bellu, pentru a o conduce pe ultimul drum pe marea artista.

In urma cu putin timp, si-a facut aparitia Oana Roman, care este imbracata toata in negru si cu ochelari de soare la ochi. Vedeta pare vizibil afectata de pierderea cantaretei de muzica populara, dar ii pare rau si pentru prietena ei, Anamaria, care si-a pierdut mama.

Anamaria Prodan respecta traditia inmormantarii mamei sale

Coliva este pregatita de Marinela Adam, o prietena foarte buna a fiicei Ionelei Prodan, potrivit Spynews.ro. Mai mult, s-a aflat ca in pachetul de pomana care va fi impartit dupa ce sicriul cu trupul neinsufletit al regretatei cantarete va fi coborat in groapa va avea de toate in el. Printre alimente se numara: sarmale, cafea si vin.

Ceremonia de inmormantare va fi oficiata de opt preoti. Dupa ce cosciugul cu trupul Ionelei Prodan va fi depus in locul in care isi va dormi somnul de veci, toti membrii familiei si prietenii apropiati vor merge la pomana care va avea loc la restaurantul Premier Palace.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.