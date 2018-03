Oana Gianina Bulai, administratorul public al CJ Neamt, numita consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila

Oana Gianina Bulai, administrator public la Consiliul Judetean Neamt si apropiata a liderului PSD Neamt, Ionel Arsene, a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Aceasta este o apropiata a presedintelui CJ Neamt, liderul organizatiei judetene a PSD, Ionel Arsene, vizat de un dosar penal.

Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial.

In anul 2017, Oana Gianina Bulai a detinut functia de administrator public la Consiliul Judetean Neamt. Potrivit presei locale, aceasta a fost pana in 2012 consilier local in echipa de dreapta (PDL), a primarului Laurentiu Leoreanu si manager la Topall TV.

Din 2013, s-a declarat co-proprietar la Rom TV.

Nu sunt singurele numiri la nivel national din acest judet. Andreea Arcan, fiica senatoarei PSD de Neamt – Emilia Arcan detine functia de vicepresedinte la Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP), iar Remus Muntean a fost numit recent secretar de stat in Ministerul Tineretului si Sportului, el fiind fiul ex-deputatului PSD de Neamt Ioan Munteanu.

Pe 22 februarie, Ionel Arsene, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Bacau, pentru doua fapte de trafic de influenta. Anchetatorii il acuza ca ar fi primit 100.000 de euro de la Gheorghe Stefan, spunand ca poate interveni la Horia Georgescu, atunci presedintele Agentiei Nationale de Integritate, pentru a fi gasit in incompatibilitate Culita Tarata.

Ionel Arsene a fost eliberat pe 28 februarie de Curtea de Apel Bacau. Magistratii au decis ca politicanul sa fie pus in libertate „de indata” si sa fie cercetat sub control judiciar.

