Oana Lis nu a mai putut sa se abtina! A povestit totul despre cum a fost agresata si umilita

Oana Lis a rupt tacerea si a vorbit despre clipele de groaza prin care a trecut. Ea a fost la un pas sa fie agresata sexual de un individ, in autobuz. In urma cu cativa ani, Oana Lis povestea o experienta socanta careia i-a fost protagonista. Aceasta a fost urmarita de un obsedat sexual pana in scara blocului, insa acesta nu a agresat-o. Acelasi lucru i s-a intamplat si intr-un mijloc de transport in comun. M-a agresat un tip in autobuz. Adica, pur si simplu mi-a bagat mana sub fusta. Nu era asa inghesuiala, am inceput sa tip. Pur si simplu ma atingea in locurile intime, de fata cu toata lumea. Nimeni nu a zis absolut nimic si-n momentul ala m-am enervat, i-am tras o palma. Era un barbat ok, chiar bine imbracat. I-am dat o pal ...