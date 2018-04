Oana Pellea o ironizeaza pe Viorica Dancila

16 SHARES ShareTweet Actriţa Oana Pellea a ironizat-o pe Viorica Dăncilă, după ce premierul a afirmat, vineri, că „sunt prim-ministrul României şi nu pot accepta acest lucru”. „Viorica are dreptate: ”Sunt prim-ministrul României și nu pot accepta acest lucru”. Adica nu poate accepta ca este prim-ministru. Nici eu. Perfect exprimat. Subscriu”, a scris pe Oana Pellea, sâmbătă, pe pagina sa de . „După cum ştiţi, am fost plecată în Israel. Când m-am întors din Israel, am văzut declaraţiile domnului preşedinte, am văzut modul în care domnul preşedinte dădea impresia că mă cheamă ca la şcoală, ca pe un elev care nu şi-a făcut lecţia şi trebuie certat. Sunt prim-ministrul României şi nu pot accepta acest lucru”, a afirmat Viorica Dăncilă, vineri seară, la România Tv. Cristina Matei, 16 SHARES ShareTweet