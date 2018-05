Oana Roman, despre depresiile prin care a trecut. “Un an de zile nu am iesit din casa”

oana roman

Oana Roman si-a deschis sufletul si a povestit despre cele mai dure momente din viata sa, momente care au marcat-o teribil.

Oana Roman a acordat un interviu in cadrul campaniei “Ratacit in sine. Depresia, boala mileniului”, de la Pro TV.

Vedeta si-a deschis sufletul si a povestit despre traumele pe care le-a trait de-a lungul anilor.

“In anii aceia am trait o depresie groaznica, pe care dupa aceea am inceput sa o si vocalizez, in sensul in care aveam momente cand clacam pur si simplu. Plangeam foarte mult, si tipam foarte tare si ceream ajutor… Pai n-am primit ajutor. Pentru ca ai mei credeau ca eu fac un fel de fite. Si atunci, primul lucru pe care eu l-am facut ca sa ma pot ajuta eu pe mine a fost ca m-am dus si mi-am cumparat un caine”, a marturisit Oana Roman.

O alta problema a aparut cand Oana Roman a renuntat la inot.

“Mutandu-ma si fiind aceasta situatie ingrozitoare, practic eu nu am mai putut sa ma duc la antrenamente…

Si lipsa sportului mi-a creat o stare foarte proasta. Si apoi m-am ingrasat 25 de kilograme in 2-3 luni. N-aveam practic nimic, pentru ca problema mea era psihica. Si nu m-au dus la psiholog. Eu singura, la 14 ani, nu puteam sa fac chestia asta.

Plangeam foarte tare, si tipam, si incercam sa le spun si sa le cer ajutor”, a mai spus ea.

Vedeta a continuat, povestind un alt episod, de la alegerile din anul 2000, care iarasi i-a influentat viata.

“Cand tata a pierdut alegerile, mi-am dat seama ca eu nu am prieteni. Oameni pe care i-am carat dupa mine ani de zile in vacante, la petreceri, care au cunoscut prin mine niste oameni, care au facut averi prin mine cumva, indirect daca vrei, din momentul noiembrie 2000 nu au mai fost.

M-am trezit singura. Deodata nu mai aveam niciun prieten. Nu imi mai suna telefonul, nu mai dorea nimeni sa vina la ziua mea. Nimic. pentru ca din momentul ala eu am reprezentat pentru ei o cantitate neglijabila. Si ala a fost un moment in care eu iarasi am avut o cadere foarte urata”, a explicat Oana Roman.

“Intr-o seara, am facut o criza de convulsii foarte urata. Cornel (n.r. Cornel Pasat, fostul ei iubit) a crezut ca am epilepsie. Am ajuns la spital, evident. Mi s-au facut toate investigatiile posibile si imposibile. A reiesit ca nu am nicio modificare neurologica. Cel care mi-a facut RMN-ul mi-a spus: “Tu nu ai nimic, neurologic vorbind RMN-ul tau este perfect. Eu sunt convins ca este o problema psihica, nu fizica””, a mai declarat Oana Roman.

Despartirea de Cornel Pasat i-a alimentat starea de rau.

“Eu un an de zile nu am iesit din casa, nu munceam, nu socializam, nu ieseam cu nimeni. Nu voiam sa stiu de nimeni. Si am inceput sa merg la terapie. Faceam 50 de atacuri de panica pe zi. Practic nu mai puteam sa conduc, dadeam din atac de panica in atac de panica permanent. Nu mai puteam sa respir din cauza asta. Eram efectiv daramata, eram o leguma”, a afirmat ea.

Pe pagina sa de pe un site de socializare, Oana Roman a comentat despre interviu pe care l-a dat pentru Campania “Ratacit in sine. Depresia, boala mileniului”, de la Pro TV.

“Poate cel mai sincer si dureros interviu pe care l-am dat vreodata! Adevarul crud spus cu cea mai mare sinceritate! Vorbesc apasat si poate vehement pentru ca asta a fost singura modalitate prin care am reusit sa nu fiu in lacrimi de la un cap la altul al interviului!

Viata mea din prapastie in prapastie, dar cu final fericit pentru ca toate chinurile astea s-au sters si Dumenzeu mi-a daruit cel mai minunat copil si cel mai bun sot!”, a spus ea.

Oana Roman este fiica fostului premier al Romaniei, Petre Roman, si a Mioarei Roman. Oana Roman este casatorita cu Marius Elisei si are o fetita, Maria Isabela.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.