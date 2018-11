Oana Roman, din nou pe mana medicilor: ”Sunt 4 ani și jumatate de cand am invins moartea…”

Surpriza in Liga 1: Craiova salveaza un punct cu Sepsi Etapa cu numarul 15 din Liga 1 a inceput cu o surpriza, Universitatea Craiova incurcandu-se acasa de Sepsi Sfantu Gheorghe.

Chipsuri de mere și scorțișoara, gustarea ideala cand ești la dieta Tuturor ni se întâmplă, mai ales atunci când suntem stresați, să simțim nevoia de a mânca încontinuu. Un obicei nefericit, mai ales atunci când suntem la dietă. Citește mai departe...

Ce spune antrenorul Serenei Williams dupa ruptura dintre Simona Halep si Darren Cahill Unul dintre cei mai cunoscuti antrenori de tenis din lume, francezul Patrick Mouratoglou, omul care o pregateste de ani buni pe Serena Williams, a comentat anuntul despartirii dintre Simona Halep si Darren Cahill.

Prezentatorul știrilor meteo de la PROTV este "izolat" la Terapie Intensiva. Avem imagini cu "rezerva" lui Busu! Florin Busuioc a suferit, marţi seară, un infarct urmat de mai multe stopuri cardiace, după un spectacol pe care l-a susținut la Craiova, pe scena Filarmonicii Oltenia. La fața locului a fost chemat un echipaj SMURD, care l-a resuscitat pe actor minute bune, după care l-a transportat la spitalul din oraș.

Primele declarații despre casatoria in secret: "Nu e tatal copiilor mei!" Aida Parascan a rupt tăcerea. După ce, în cursul zilei de vineri, a anunțat, laconic, că s-a căsătorit, câștigătoarea Masterchef a vorbit, în premieră, pentru CANCAN.RO.SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, despre ceremonia secretă și despre misteriosul mire.

Ups! Am fotografiat-o pe Antonia in timp ce… Una dintre cele mai apreciate cântărețe de pe scena muzicală românească a fost surprinsă într-o ipostază de-a dreptul uluitoare, în public. Cu siguranță, Antonia nu și-ar fi dorit ca aceste imagini să ajungă sub privirile admiratorilor ei. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, momentele incredibile cu iubita lui Alex Velea.

I-a bagat pe muncitori in ședința… Milionarul cu Rolls de 200.000 € s-a mutat pe șantier! Nu mai are nevoie de prezentare! E un tip plin de bani, pe care a început să-i facă la scurt timp după ce a împlinit 20 de ani! Acum, Dan Nicorescu învârte mașinile scumpe pe degete, la fel și afacerile, iar ultima încercare este o parcare chiar în zona de nord a Capitalei, unde prețurile

Comisia de Prognozaa : Scaderea consumului, bazat mai mult pe import, ajusteaza previziunea PIB pentru 2018 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză (CNSP) estimează, în prognoza de toamnă, publicată vineri, un consum final în scădere, la 5,1%, de la 5,4% în iulie.

Super-fotbalistul lui Gigi Becali a avut un accident de ultima ora, iar noi am realizat imagini de la fața locului Filipe Teixeira, fotbalistul preferat al lui Gigi Becali, a avut parte de un incident neplăcut în trafic. Zilele trecute, mijlocașul a fost implicat într-un accident rutier, în plină zi, în zona Dorobanți din Capitalî. Iar CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, a realizat imagini de la fața locului.