Oana Roman, umilita si batjocorita in ultimul hal: "M-au lovit crunt! M-au calcat in picioare! Am plecat de acolo bezmetica si ametita"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Oana Roman a povestit un episod mai putin cunoscut din viata ei. Mai exact, fiica fostului Premier a relatat un episod in care a fost jignita, episod dupa care a suferit destul de mult. "S-a tot vorbit in ultima vreme despre violenta domestica, despre violenta fizica ce poate duce la crima! Prea putin se vorbeste despre violenta verbala, uneori la fel de cumplita ca si cea fizica! Se vorbeste prea putin despre cuvintele grele, despre umilinta si teroarea prin cuvinte la care sunt supusi unii oameni, acasa, pe strada sau chiar la serviciu. Suntem o tara in care se vorbeste urat, se injura mult si extrem de frecvent. Se agreseaza verbal oamenii! Cuvintele dor uneori la fel de mult ca bataia fizica! Cuvintele lovesc cu putere ...