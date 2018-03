Oana Turcu arunca bomba! Ce i-a cerut Israela cu putin timp inainte sa moara

Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuinta ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapstul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana.

Oana Turcu avea o relatie aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusete. Vedeta nu crede ca prietena ei s-a sinucis si a precizat ca aceasta nu suporta deloc faptul ca a acumulat kilograme.

„Vorbeam o data la doua saptamani. Imi cerea tot felul de trucuri de frumusete. Acest lucru inseamna ca isi dorea sa traiasca, isi dorea sa fie tanara. Se pregatea pentru viata care urma sa fie, de ce nu, tot cu Liviu. Dumnezeule! Este incredibil! Imi spunea ca trebuie sa o inteleg ca ea nu poate sa apara in public decat in momentul in care se simte bine, se simte frumoasa, dupa ce va slabi. Pana atunci, ea nu mai voia sa apara. Sunt convinsa ca nu s-a sinucis, dar in sufletul ei nu cred ca se mai suporta asa cum era. Isi ura conditia. Nu mai suporta ca se ingrasase, ii cazuse parul. Cred ca toate aceste lucruri au daramat-o. Este vorba despre autodistrugere”, a zis Oana Turcu la un post de televiziune.

Israela s-a maritat in urma cu 10 ani

Israela Vodovoz s-a casatorit cu Liviu Arteni in 2008. Ei au format unul dintre cele mai noncoformiste cupluri din showbiz, dar diferenta de varsta nu a contat niciodata pentru ei si si-au continuat povestea de iubire, in ciuda criticilor celor din jurul lor. In mai 2016, Liviu Arteni a parasit caminul conjugal, iar pe 14 decembrie 2016, cei doi au mers la un mediator, unde au semnat actele de divort.

