Oana Zavoranu a dezvaluit secretul succesului. “Este lectia mea, mi-am invatat-o”

Oana

Oana Zavoranu a dezvaluit secretul succesului.Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le-a impartasit fanilor o lectie de viata.

In ultima perioada, Oanei Zavoranu ii merge din plin, atat pe plan profesional, cat si personal. Bruneta traiesto o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alex Ashraf.

“Viata este mult mai frumoasa in momentul in care stii ce vrei, ai un plan in viata, nu iti place sa-ti irosesti timpul cu cretinisme, si te focusezi pe ceea ce, cu adevarat conteaza pentru tine! E necesar sa inveti din greseli si sa nu le mai repeti, sa stii sa te ridici daca esti vreodata cazut, si sa mergi mai departe cu capul sus, mandru ca te-ai putut ridica, spre marea surprindere a gloatei flamande, care te-ar fi vrut la pamant, ca sa te poata devora. Asta inseamna adevarata putere, asta inseamna sa te iubeasca cineva acolo sus, atat de mult, incat sa iti dea forta interioara necesara de a deveni mai puternic decat ai fost la inceput… Asta este lectia mea… mi-am invatat-o, insusit-o si aplicat-o! This is why I am, who I am!”, a scris Oana Zavoranu pe contul de socializare.

Oana Zavoranu a declarat recent, ca isi doreste un copil si ca va apela la o mama surogat atunci cand va decide ca este timpul. Acum vedeta este hotarata sa devina mamica, anuntand care va fi renumeratia pentru mama purtatoare.

