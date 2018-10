Oana Zavoranu e foc si para: ”Nu mai stati la cozi interminabile ca sa pupati mana unor popi escroci”

Oana Zavoranu e foc si para! Vedeta a transmis un mesaj tuturor fanilor si a publicat o fotografie care a creat multe controverse pe Internet.

Un lucru este cert! Oana Zavoranu nu ezita sa spuna lucrurilor pe nume si sa impartaseasca cu fanii ei gandurile si conceptiile pe care le are. Bruneta le-a transmis acum un mesaj credinciosilor si a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie care a creat controverse an randul internautilor.

„Dumnezeu inseamna iubire, demnitate, bunatate, lumina , altruism, adevar si tot ce e frumos .

Nu mai stati la cozi interminabile ca sa pupati mana unor popi escroci !

Ati citit undeva ca asta vrea cu adevarat Dumnezeu ?

Credeti ca puteti avea incredere in niste creaturi mizere , care isi castiga averile pe suferinta si disperarea oamenilor?

Niciodata !

Astea sunt gaselnite, balcanisme…

Din cauza celor care puteti fi atat de usor manipulati, isi iau golanii astia de ‘asa zisi mijlocitori ai lui Dumnezeu’, vile, masini si tot ce voi nu aveti !

Treziti-va !

Faceti un efort sa intelegeti!” a scris Oana Zavoranu, pe Instagram.

Fanii Oanei Zavoranu au numai cuvinte de lauda la adresa vedetei

Nu este pentru prima oara cand Oana Zavoranu face exercitiu de sinceritate pe pagina personala de Instagram. Se anunta o schimbare radicala in viata vedetei, o transformare cel putin spectaculoasa din punct de vedere mental si comportamental. Oana si-a deschis sufletul in fata prietenilor virtuali, spune ca se simte iubita de Dumnezeu si declara ca are multe de impartasit. Iar fanii au numai cuvinte de lauda la adresa brunetei.

„Ma bucura sa citesc mesajele voastre pline de dragoste si admiratie. Cred ca ar fi cazul sa comunic mai mult cu voi…nu stiu, prin live-uri pe Instagram, pe canalul meu de YouTube, pentru ca am multe sa va impartasesc, si sa va invat…

Ma simt enorm de schimbata in bine si asta numai pentru ca Dumnezeu ma iubeste si a considerat ca merit !

Si cand spun Dumnezeu, nu inseamna popi escroci, manipulare, pupat de icoane, stat la cozi la moaste sau alte baliverne…Dumnezeu inseamna evolutie , inteligenta, putere si demnitate…Nu ‘catedrale ale neamului’ si escrocherie. Chiar promit ca voi pastra altfel legatura cu voi, pentru ca vreau sa intelegeti perfect cine este Oana…ca om, personalitate, spirit.. Nu e numai glam, diamante, bling bling, fashion si exterior…cred ca interiorul si mintea mea ma fac iubita de voi asa cum ma simt

Love, Oana

