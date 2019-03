Oana Zavoranu e gata pentru un nou inceput. „Semnez doua contracte care imi vor schimba viata!”

Oana Zavoranu

Oana Zavoranu a postat pe contul de socializare un mesaj, in care isi anunta fanii despre schimbarile din viata ei. Mai exact, vedeta va semna doua contracte extrem de importante, insa recunoaste ca se teme de noutate.

„Nu imi place Duminica… fapt pentru care voi iesi la o plimbare si la masa cu sotul meu ? Saptamana viitoare trebuie sa semnez doua contracte care imi vor schimba viata…sunt sigura ca vreau sa le semnez…mi-e putin teama de noutatea totala care vine odata cu semnarea lor, dar stiu ca in interiorul meu sunt pregatita de schimbarile majore care se vor produce. In viata daca nu risti, nu castigi si eu sunt ‘dependenta de adrenalina, imprevizibil si challenge…o sa fie bine si pentru mine, familia mea si cariera mra…merg mereu inainte si nu ma uit niciodata inapoi….Dumnezeu m-a scos din toate incurcaturile posibile, din care NIMENI nu mai iesea normal si viu, asa ca stiu sigur ca acum, desi deciziile SUNT GRELE, le-am luat deja si merg numai inainte, NICIODATA INAPOI SAU IN TRECUT. Sa fie toate asa cum va doriti…si ganditi-va foarte bine inainte CE VA DORITI, ok !?”, a scris Oana Zavoranu, pe Instagram.

Recent, Oana Zavoranu a suferit cea de-a noua operatie la sani. Vedeta a postat pe contul de socializare prima imagine cu noul bust, iar rezultatul este cu adevarat spectaculos. Bruneta le-a explicat tuturor de ce a luat aceasta decizie.

