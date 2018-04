Oana Zavoranu face parastas la 3 ani de la moartea mamei sale. Cand va avea loc si care sunt regulile stricte din ziua pomenirii

Maine se implinesc trei ani de la moartea Marioarei Zavoranu, iar fiica si ginerele sau ii fac parastas. Desi e cunoscuta pentru extravagante, indiferent de prilejul evenimentului, Oana Zavoranu isi doreste ceva extrem de discret de data aceasta. In cadrul unui interviu, sotul ei, Alex Ashraf, a facut cateva dezvaluiri despre ziua in care va fi pomenita Marioara Zavoranu.

Ani la rand s-au certat cumplit la TV, dar si in viata privata, dar, disparitia mamei sale de pe aceasta lume a schimbat-o enorm pe Oana Zavoranu. Una dintre schimbari este reprezentata de faptul ca ea a recunoscut public de mai multe ori ca ii simte lipsa Marioarei Zavoranu.

Alex Ashraf a declarat ca de pregatirile pentru parastasul de 3 ani de la moartea Marioarei Zavoranu se ocupa unul dintre angajati. De asemenea, el a spus ca va fi ceva destrans si slujba de pomenire va avea loc chiar in ziua in care aceasta a murit. Sotul Oanei Zavoranu a marturisit ca nu vor da haine de pomana, pentru ca lumea nu a apreciat asta inainte. Si, a subliniat el, regreta ca nu au facut o licitatie ca sa stranga banii si, ulterior, sa-i doneze oamenilor nevoiasi.

„Unul dintre angajati o sa se ocupe de toate aceste lucruri. O sa fie ceva restrans, cu cei apropiati, nu o sa fie ceva festiv. Ne-am hotarat ca pe data de 17 aprilie, exact in ziua in care a murit, sa ii faca pomenirea. Nu o sa dam haine de pomana, pentru ca am vazut ca unele persoane nu au apreciat asta atunci cand Oana a mai facut asta. Mai bine faceam o licitatie, strangeam banii si ii dadeam oamenilor saraci”, a marturisit sotul Oanei Zavoranu pentru Click.

Marioara Zavoran, o viata presarata cu multe drame: a fost infiata, i-au murit gemenele si si-a ingropat cei doi soti

Marioara Zavoranu a fost nascuta intr-un tren, de o adolescenta de 19 ani, si abandonata la nastere. Ulterior, ea a fost adoptata. La 16 ani, mama Oanei Zavoranu a fugit de acasa si s-a maritat cu Nicolae Zavoranu, insa cei doi s-au despartit dupa ce ea a nascut doi copii cu un alt barbat, fetite gemene. Dupa despartire, Marioara Zavoranu s-a recasatorit. Tatal biologic al Oanei este Nelu Banicioiu.

„Viata mea e un roman, e o poveste, e cu bucurii, dar si cu foarte multe necazuri, pe care asa mi le-a dat Dumnezeu”, a povestit Marioara Zavoranu intr-un interviu in urma cu cativa ani, potrivit gandul.ro.

In 1977, gemenele Marioarei Zavoranu, dar si parintii ei adoptivi au murit la cutremur. Acestia erau in blocul Casata de pe Magheru. Sase ani mai tarziu, Nelu Banicioiu a fost inchis de regimul comunist pentru delapidare.

„Era a doua cumpana in viata, a trebuit sa iau viata de la inceput”, a mai declarat atunci Marioara Zavoranu.

Si… pentru ca de multe ori viata bate filmul, Marioada a decis sa divorteze de tatal biologic al Oanei Zavoranu ca sa redevina sotia lui Nicolae Zavoranu. Din nefericire, acesta s-a stins din viata in 2000.

Cu toate ca soarta a fost nemiloasa cu ea, Marioara Zavoranu a strans o avere impresionanta: un cimitir privat, un depozit, mai multe spatii comerciale si o vila impunatoare in Afumati, toate estimate de Oana Zavoranu la 65 de milioane de euro.

