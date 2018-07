Oana Zavoranu, la un pas sa-și omoare soțul! ”Ma plimbam cu cuțitul prin casa… Mi-am indus ca sunt fata lui Lucifer”

Suspect de complicitate la furt, retinut de politisti. Barbatul actiona in special in localuri si restaurante. Ce au stabilit anchetatorii Joi, 26 iulie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, în urma extinderii cercetărilor, au solicitat arestarea preventivă a unui bărbat în vârstă de 60 de ani, bănuit de săvârşirea mai multor infracţiuni de complicitate la furt califi ...

Pana in 2050, oamenii vor participa la propria inmormantare datorita "nemuririi virtuale" Futurologul Ian Pearson a spus că, până în 2050, aproape toate minţile noastre vor fi stocate în sisteme computerizate, făcând ca omul biologic să fie redundant. Citește mai departe...

Mihaela Buzarnescu incepe seria turneelor pe hard din SUA la San Jose. Duel infernal pentru Serena Williams in primul tur Tenismena din Romania Mihaela Buzarnescu, 24 WTA, va incepe de luni seria turneelor americane pe hard, in pregatirea pentru US Open, de la finele lunii august, la turneul Premier de la San Jose, SUA, acolo unde este cap de serie numarul 5.

George Maior, intalnire cu secretarul energie al SUA, in plin scandal offshore Ambasadorul României în SUA, George Maior, s-a întâlnit cu secretarul energiei al Statelor Unite, pe fondul disputelor privind intenţia liderului PSD Liviu Dragnea de a modifica recent adoptata legea a exploatărilor offshore prin OUG. Citește mai departe...

Apel umanitar! Un fost șef al ISU Covasna are nevoie urgenta de sange Un apel umanitar în vederea donării de sânge pentru col. (r) Vasile Ilarion Cocerhan, fost șef al ISU Covasna, a fost lansat pe pagina de Facebook "Pompierii Români". Citește mai departe...

BIAS 2018: Peste 100 de aeronave survoleaza astazi cerul Capitalei Peste 100 de aeronave vor survola, sâmbătă, cerul Capitalei, în cadrul show-ului aerian Bucharest International Air Show ...

Un mort si trei raniti, intr-un accident in judetul Gorj, in urma impactului dintre doua mașini Un tânăr de 22 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost rănite, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în urma unui impact produs între două maşini, pe DN 67, în localitatea Bălești, judeţul Gorj, după o depăşire neregulamentară. Accidentul rutier a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe DN67, în […] The post Un mort şi trei răniţi, într-un accident în judeţul Gorj, în urma impactului dintre două mașini appeared first on Cancan.ro.

Accident deosebit de grav pe Valea Oltului! Printre raniți se afla și un bebeluș de 7 luni Accidentul produs sâmbătă dimineaţă pe DN7 Călimăneşti – Brezoi, în judeţul Vâlcea, ar fi fost provocat de un şofer de TIR care a intrat pe contrasens într-o curbă. Printre răniţi se află şi un bebeluş de 7 luni. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informa că circulaţia rutieră pe DN7 Călimăneşti – Brezoi […] The post Accident deosebit de grav pe Valea Oltului! Printre răniți se află și un bebeluș de 7 luni appeared first on Cancan.ro.

Ministerul de Externe a emis atenționare de calatorie pentru Grecia din cauza furtunilor Ministerul Afacerilor Externe a emis, până marți, o atenționare de călătorie pentru Grecia, având în vedere furtunile anunțate. Printre zonele vizate sunt și stațiuni unde românii își petrec concediile. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Republica Elenă, că Serviciul grec de Meteorologie a anunțat o înrăutățire […] The post Ministerul de Externe a emis atenționare de călătorie pentru Grecia din cauza furtunilor appeared first on Cancan.ro.