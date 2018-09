Oana Zavoranu, mesaj taios despre intoarcerea ei in televiziune."O puteti face scapand de uscaturi si non-valori"

Oana Zavoranu a dezvaluit intr-un mesaj postat pe o retea de socializare ca nu nimic nu ar bucura-o mai mult decat intoarcerea in televiziune si seriale. Potrivit afirmatiilor facute de ea, vedeta primeste oferte iar fanii o vor inapoi pe micile ecrane.

„Multumesc pentru miile de mesaje legate de intoarcerea mea in televiziune si seriale. Nimic nu m-ar bucura mai mult, dar toate astea numai in conditiile si termenii stabiliti de mine. Oferte au fost si sunt si pot sa va spun atat: …good days are coming… dar mai dureaza putin…TV-ul si lumea filmului sunt intr-un moment de colaps, generat de caderea prea mare in derizoriu a subiectelor din ultimii ani… Cereti mai mult si fiti mai selectivi in ce acceptati sa primiti, doar asa veti primi ceea ce e constructiv si bun. O puteti face scapand de uscaturi, non-valori si tot ceea ce pentru moment, a parut ca e cool…dar nu e.”, a spus Oana Zavoranu.

Oana Zavoranu a fost moderatoare TV, cantareata si actrita. In prezent, este casatorita cu Alex Ashraf. La 45 de ani, Oana Zavoranu a obisnuit publicul cu aparitiile ei inedite. Vedeta este una dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul romanesc.

