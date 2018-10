Oana Zavoranu, noi dezvaluiri despre obsesiile ei: "Nu ma dau niciodata cu oja"

Oana Zavoranu face noi dezvaluiri intime din viata personala. Dupa ce a vorbit deschis despre obsesia de a-si modifica orice pereche de bikini, astazi abordeaza subiectul unghiilor neingrijite si al degetelor "boante".

Oana Zavoranu a recunoscut ca uneori cere prea multe de la oameni, doar ca pur si simplu nu poate sa stea in preajma persoanelor care au unghiile neingrijite sau imbacsite, aviz atat femeilor, cat si barbatilor cu care ia contact.

"Picioarele unei femei spun totul despre ea, asa cum o fac si mainile sau degetele. Ca sa nu mai zic de glezne. Acolo se vede rasa adevarata. Putin ca la caii de rasa. (...) Nu ma dau niciodata cu oja, si am in permanenta unghiile scurte si ingrijite. Sunt obsedata de gleznele subtiri si degetele de la picioare si maini, mai ales la femei. Asta nu inseamna ca barbatii sunt exclusi din discutie. Niste unghii sau degete boante spun multe despre personalitatea unei persoane, iar la mine conversatiile mai apropiate se termina brusc si abrupt ,daca sunt in prezenta unor posesori, ( posesoare), de degete sau unghii urate si neingrijite sau borcanate. Stiu, cer mult de la oameni cand vine vorba de asta. Ca sa nu mai vorbesc de cele cu gheare, care nu au cum vreodata sa se spele bine in anumite locuri Cu dragoste, Oana.", a fost mesajul Oanei Zavoranu.

Internautii au reactionat imediat la mesajul postat de Oana Zavoranu si au asaltat-o cu mesaje. "Ai mare dreptate , bravo!", "Ai picioare superbe!", "Da...si eu ma gandeam cum se spala in anumite locuri. Si am gasit raspunsul: nu se spala!!!", au fost mesajele primite de la urmaritorii ei de pe Instagram.

