Oare cat ar trebui sa plangem noi pentru rautațile și orgoliile noastre? / VIDEO

Se spune că Sfântul Sisoie cel Mare – și am să vă vorbesc despre el, pentru că este la modă să vorbești despre el, să vorbești despre Sfântul Macarie cel Mare, de Antonie cel Mare, de Pahomie cel Mare, sunt aștrii pustiului nostru monahal, care au strălucit prin lucrarea lor – se ruga la Dumnezeu The post Oare cât ar trebui să plângem noi pentru răutățile și orgoliile noastre? / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.