Oaspeti importanti la Iasi! Familia Regala, in vizita la Ateneu - LIVE VIDEO

Astazi, 29 martie, la Iasi se desfasoara mai multe evenimente sub auspiciile Familiei Regale a Romaniei. Astfel, de la ora 11.00 a avut loc expozitia „Misiunea Militara Franceza Berthelot si Familia Regala a Romaniei", la Institutul Francez, filiala Iasi, moment urmat de conferinta – dezbatere „Henri Mathias Berthelot la Iasi". Evenimentul este organizat de Fundatia ACTUS si Primaria Municipiului Iasi, prin Departamentul CENTENAR, fiind parte a proiectului „Henri Mathias Berthelot. Doua patrii: Franta si Romania". In anul celebrarii Centenarul Marii Uniri de la 1918, Ateneul Iasi a pregatit inca un eveniment in acord cu importanta acestui moment istoric: vernisajul expozitiei &bd ...