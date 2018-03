Obiceiuri care ne pun mintea in miscare de la prima ora a diminetii

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De cum a sunat alarma si pana ajungem la birou, nivelul energiei noastre fluctueaza din diverse motive si de multe ori mai avem nevoie de inca o ora, poate chiar doua, pentru a intra in ritmul cotidian. Te regasesti in acest scenariu? Ei bine, exista cateva obiceiuri, alimente si elemente, care ne pot pune mintea si corpul in miscare inca de la prima ora, astfel incat sa fim mai productivi si mai eficienti de-a lungul zilei. Iata cateva dintre ele: 1. Cafeaua, un obicei de mare ajutor, dar care are si mai mult potential daca stii cum sa o bei si cand Primul lucru care ne vine in minte tuturor atunci cand vorbim despre eficienta la prima ora a diminetii este cana de cafea aburinda, care ne da boost-ul de energie de care avem ne ...