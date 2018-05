Obiceiuri "nevinovate" care pun sanatatea in pericol

s604x0 picioare incrucisate mare google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mananci bine si ai o alimentatie corecta, faci exercitii regulat si dormi (in cele mai multe nopti) numarul corespunzator de ore de care organismul tau are nevoie. Dar exista sanse sa ai alte obiceiurimai mici care te costa destul de scump la capitolul sanatate - chiar fara sa stii, de fapt, ca platesti un cost. Afla care sunt aceste riscuriascunse pentru sanatatea ta, care vin odata cu micile obiceiuri nevinovate: Iti incrucisezi picioarele. Stand in pozitia “picior peste picior” (in special in zona genunchilor) poate sa iti creasca tensiunea arteriala, potrivit unui studiu publicat in revista Blood Pressure Monitoring. Incrucisarea picioarelor a cre ...