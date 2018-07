Obiecte care au apartinut lui Neil Armstrong, scoase la licitatie. Ce surprize rezerva evenimentul

Ploile nu ne dau pace nici marti, inca fiind in vigoare codul galben de ploi emis de meteorologi.

Irina Bara a intrat totusi pe tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Moscova, dotat cu premii totale de 750.000 de dolari, desi a pierdut in ultimul tur al calificarilor, insa a beneficiat de retragerea compatrioatei sale Irina Begu.

Pompierii intervin luni seară în stația de metrou Eroii Revoluției, în urma unei degajări de fum, aceștia încercând, la momentul transmiterii știrii să identifice sursa fumului, informează ISU București-Ilfov. Circulația nu este restricționată, însă a fost oprit accesul din exterior. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov intervin luni seară la stația de metrou Eroii Revoluției