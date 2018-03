ȘOC in audiovizual! Cunoscutul realizator radio-tv Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. „Il poți angaja pe fiu-tu, barosane. Pe mine ma poți ruga sa te ajut. Daca o sa am chef, o sa o fac. Daca nu, nu!”

A murit Andrei Gheorghe! Un telefon la 112 a anunțat moartea fostului prezentator, de numai 56 de ani. Apelul a fost dat la ora 22.15, seara trecuta, scrie stiri pe surse.ro

Între 1991 și 1993, a fost reporter special la Radio Constanța și a realizat mai multe emisiuni la posturile Radio Sky Constanța (1993- 1996; „Videomania”, „Vineri 13″). Pro FM București (1996-2002;”Midnight Killer” „13-14”), și „Lanțul Slăbiciunilor” la Pro TV.

În 2002 și 2003 realizează la Antena 1 emisiunea „Gheorghe” și reia emisiunea „13-14 cu Andrei”, mai întâi la Radio 21, și apoi în perioada 2005-2006, la Radio Total.

A avut un rol secundar în filmele „Amen” al lui Costa Gavras, Tinerețe fără tinerețe al lui Francis Ford Coppola (film aflat în faza de preproducție) și a colaborat cu Paraziții pentru albumul Irefutabil. În 2004 este consilier media și realizator de emisiuni („Politica, frate!” și „Am o știre pentru tine!”) la Realitatea TV. A scris la „Academia Cațavencu” și în ghidul „24-FUN”. În afară de realizarea de emisiuni radio și TV, a deținut funcții de conducere la posturile unde a lucrat: director general al Radio Sky Constanța și Pro FM București, director de programe al trustului Media Pro, consilier în probleme de marketing la Antena 1 București. În 2006 în colecția „Ego Publicistică” de la Polirom a apărut volumul „Midnight Killer – Banalitatea s-a născut la oraș”, însoțit de un CD audio.

În 2004 a devenit consilier media şi realizator de emisiuni (‘Politică, frate!’ şi ‘Am o ştire pentru tine!’) la Realitatea TV, post cu care a încheiat colaborarea în mai 2008.

A scris la ‘Academia Caţavencu’ şi în ghidul ’24-FUN’. În afară de realizarea de emisiuni radio şi TV, a deţinut funcţii de conducere la posturile unde a lucrat: director de programe la Radio Sky Constanţa şi Pro FM Bucureşti, director de programe al trustului Media Pro, consilier în probleme de marketing la Antena 1 Bucureşti.

La 16 martie 2009 a revenit în trustul Realitatea-Caţavencu, unde a fost realizatorul emisiunii ‘Cu Gheorghe şi Mihaiu’ de la Radio Guerilla. Din septembrie 2009, timp de trei luni, a fost moderatorul unui reality show românesc difuzat la postul TV Kanal D: ‘Rătăciţi în Panama’.

La 4 ianuarie 2010, Andrei Gheorghe a preluat funcţia de consilier al ministrului finanţelor, Sebastian Vlădescu, fiind responsabil cu coordonarea Departamentului de Comunicare. A ocupat acest post până la 26 februarie 2010, când Ministerul Finanţelor a încetat relaţiile contractuale cu acesta.

A realizat emisiunea ‘Clubul de poker’ la postul Prima TV în România (septembrie – decembrie 2010) şi ‘Salutare Naţiune’ pe canalul Prime în Republica Moldova (Chişinău) (2010-2011). În cursul anului 2012 a realizat emisiunea-interviu ‘Oameni şi oameni’ la postul The Money Channel.

Sorin Ovidiu Vîntu, fost angajator al lui Andrei Gheorghe, a scris pe Facebook un mesaj de rămas bun în memoria fostului realizator radio-tv:

„Mă apucasem de construcția diviziei de radio al grupului Realitatea. Habar nu aveam ce înseamnă un radio și am decis să-i cer ajutorul singurului tip de care auzisem din zona respectivă. A venit la mine acasă, s-a așezat pe o canapea, și-a răscrăcărat picioarele, și-a aprins o țigară fără să ceară voie, apoi uitându-se zeflemitor în direcția mea, fără să mă focalizeze, m-a întrebat cu timbrul acela metalic și rece:

– De ce m-ai deranjat?

Am fost șocat de obrăznicia întrebării și am oscilat câteva secunde între dorința de a-l da afară și cea de a continua discuția. Beneficiind de un moment de inteligență, am decis să continui discuția.

– Vreau să te angajez la divizia mea de radio.

– Îl poți angaja pe fiu-tu, barosane. Pe mine mă poți ruga să te ajut. Dacă o să am chef, o să o fac. Dacă nu, nu!

La vremea aceea nu lucra nicăieri.

Arogant, cult, inteligent și extrem de loial prieteniei care s-a născut între noi, așa l-am descoperit mai apoi în timpul colaborării noastre.

Rămas bun, prietene!”.