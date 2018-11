Șoc la sfarșitul meciului Germania-Olanda din Liga Națiunilor - Arbitrul roman Ovidiu Hațegan a izbucnit in plans dupa ce a aflat ca mama sa a murit

Bianca Drăgușanu și Victor Slav nu mai formează un cuplu, dar au rămas buni prieteni, de dragul fetiței pe care o au împreună, Sofia. Blondina a mărturisit că se întelege foarte bine cu tatăl copilului, iar micuța nu le simte lipsa niciunuia dintre ei, deoarece sunt prezenți amândoi în viața ei. „În momentul actual, eu […] The post Bianca Drăgușanu a vorbit deschis despre relația cu Victor Slav: “Chiar dacă ne-am despărțit, am…“ appeared first on Cancan.ro.