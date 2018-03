ȘOCANT Cristian Boureanu era sa il OMOARE pe Dan Capatos: 'I-am dat pumni in cap, ca sa se opreasca'

Dan Capatos a trecut prin momente cumplite şi a văzut moartea cu ochii, după ce Cristian Boureanu l-a convins să paticipe la o cursă infernală.

La Antena Stars, Capatos a dezvăluit un episod teribil, care se putea încheia cu o tragedie.

"Când am plecat la mare, mai demult, avea el (Cristian Boureanu – n.r.) un triciclu şi m-a invitat să mă plimbe cu el, pe plajă. Am plecat spre nordul staţiunii Mamaia, nu erau toate plajele care sunt acum. Blană, cu triciclul! Am strigat la el să se oprească, fiindcă o să murim, fiindcă în zona aceea ieşeau din nisip nişte ţevi metalice.

Noi mergeam chiar pe malul mării, pe lângă ţevile respective. Eram convins că o să izbim de alea şi o ne frângem toate oasele. El era în culmea fericirii: «E taree!». I-am dat pumni în cap, ca să se oprească. M-am ... pe mine de frică! Era greu de stăpânit... Nu îl putea opri nimic. Atunci când i se pune câte o pată, nu-l opreşti!", a mărturisit Dan Capatos.

