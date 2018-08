Octav Cozmanca trece prin momente de CUMPANA! Drama fostului greu al PSD EXCLUSIV

Ce a facut președintele Iohannis in ziua protestului din Piața Victoriei Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul Bucureşti, în prezent suspendată din această poziţie, a Antonelei-Anemary Cristea (fostă Costache), ca urmare a condamnării definitive pentru Citește mai departe...

Duminica noapte e apogeul Perseidelor si in acest an se vor putea vedea mai multi meteori Perseidele, unul dintre numeroasele roiuri de meteori activi intr-un an, va avea, in 2018, punctul maxim de activitate in noaptea de 12 spre 13 august, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Bucuresti.

Site-ul Primariei Capitalei a fost atacat de hackeri. Mesajul anti-PSD afișat pe pagina Site-ul Primăriei Capitalei a fost atacat de hackeri, vineri dimineață. "Pirații" informatici au publicat și două comunicate de presă ce conțin sloganul injurios împotriva PSD. Citește mai departe...

LIVE Ziua marelui protest antiPSD: Dancila are prajitura cu dedicatie, protestatarii flutura steaguri prin Capitala (Foto si Video) Romanii nemultumiti de guvernarea PSD-ALDE sunt asteptati, vineri, in fata sediului Guvernului, la un protest la care si-au anuntat participarea si cei plecati la munca in strainatate.

De azi, harțuirea stradala poate fi amendata cu pana la 10.000 de lei Faptele de hărțuire comise atât în public, cât și în privat, pot fi amendate contravențional, începând de astăzi, cu pân ...

Reacție surprinzatoare din PSD. Petre Florin Manole: Protestul nu pare sa incite la ura! EXCLUSIV Vineri, 10 august, are loc protestul diasporei împotriva Guvernului Dăncilă. Manifestanții sunt nemulțumiți de modificăr ...

Incep audierile in dosarul „Statul paralel”, deschis la plangerea lui Daniel Dragomir Procurorii Secției Parchetelor Militare începe audierile în dosarul în care este implicată fosta șefă DNA și fostul adjunct al șefului SRI Florian Coldea. Este vorba despre plângerea penală depusă de fostul ofițer SRI Daniel Dragomir. Plângerea vizează acel protocol care a fost desecretizat. Un afac ...

S-a aflat de ce pozeaza Melania Trump mereu cu gura deschisa! Melania Trump este o prezență care nu trece neobservată, indiferent că se află la vreun eveniment sau chiar pe stradă. Soția lui Donald Trump și-a făcut un obicei din a poza cu gura ușor deschisă și dacă inițial am fi crezut că este pură coincidență sau este surprinsă astfel doar în fotografii instantanee, ei bine, […] The post S-a aflat de ce pozează Melania Trump mereu cu gura deschisă! appeared first on Cancan.ro.

Impresionant! Anamaria Prodan a facut un ”altar” in memoria mamei ei Despărțirea de mama ei a îndurerat-o foarte mult pe Anamaria Prodan, iar rănile sufletului nu i s-au închis nici acum. Ea se roagă zilnic la cele sfinte pentru ca Ionela Prodan să-și găsească liniștea în Ceruri. Ca s-o simtă cât mai aproape, a realizat un fel de altar în memoria ei. Au trecut aproape patru […] The post Impresionant! Anamaria Prodan a făcut un ”altar” în memoria mamei ei appeared first on Cancan.ro.