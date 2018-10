Octombrie, o luna proasta pentru bani si dragoste! Aceste zodii care vor avea cel mai mult de suferit

Horoscop 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luna octombrie aduce probleme in plan financiar, dar si in plan sentimental pentru mai multe zodii, intrucat Venus va fi retrograd si va influenta negativ. Conform astrologilor, Venus retrograd trece din zodia Scorpionului, unde se afla in luna octombrie, si ajunge in Balanta in luna noiembrie. In cele doua zodii, Venus va afecta in primul rand tot ceea ce tine de bani si dragoste, relatiile instabile, proiectele costisitoare, investitiile si ambitiile personale. Vezi si: Horoscop 3 octombrie 2018. Unei zodii i se schimba destinul Astfel, printre cele mai afectate zodii va fi Capricornul, care se poate confrunta cu pierderi semnificative in afaceri, dar si in dragoste, ceea ce va fi extrem de ...