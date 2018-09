Oda pentru Liviu Dragnea! Seful PSD Vaslui il ridica in slavi

Dumitru Buzatu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, ii recomanda lui Liviu Dragnea sa nu ii dea afara din partid pe nemultumiti dupa votul de incredere din CExN, fiind de parere ca „marea arta” a unui lider este sa ii tina pe acestia in interiorul formatiunii si sa ii conduca, scrie Mediafax. Dumitru Buzatu a declarat, sambata, corespondentului MEDIAFAX ca toti participantii la CExN, in ciuda divergentelor de opinii, nu au dorit destramarea majoritatii parlamentare si abandonarea guvernarii. ”La CExN s-a intamplat ceea ce am prevazut, a fost o dezbatere cu multe aspecte neasteptate, cu unele rabufniri, dar care a avut o nota comuna, vizibila la toti participantii, si anume de a nu-si asuma cinev ...