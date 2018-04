Odata cu venirea lunii mai Ungaria va adopta legea "Stop Soros"

George Soros google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Purtatorul de cuvant al grupului parlamentar al Fidesz (de guvernamant in Ungaria), Janos Halasz, a declarat luni intr-un interviu ca alianta de guvernare, cu o majoritate de doua treimi, va putea sa adopte fara probleme legea "Stop Soros", care are ca scop sa ingradeasca activitatile organizatiilor neguvernamentale promigratie, informeaza MTI. Parlamentul ar urma sa se reuneasca in aceasta luna astfel incat procesul legislativ sa se incheie in mai, a spus Halasz. "Nu exista nicio indoiala: este o chestiune de suveranitate si de securitate a tarii", a adaugat el. Halasz a mai spus ca Fidesz nu se astepta sa obtina o victorie atat de mare. "Suntem incantati de rezultat. Oamenii ...