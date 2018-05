Odiseea unui proiect fara precedent in Dobrogea: Incredibila memorie a teatrului constantean

Precum un adolescent care în curând va împlini 18 ani și își dorește să marcheze într-un mod epic devenirea către un alt statut, tot astfel cotidianulși-a asumat ca, la împlinirea celor 18 ani de activitate, să restituie cititorilor săi de pretutindeni o valoroasă moștenire ce ține de Constanța și de viața culturală care pare să-și fi pierdut mărturiile trecutului.Odiseea unui demers greu de dimensionat pentru „neinițiați” avea să se înfiripe în urmă cu trei ani, când unul dintre apreciații jurnaliști ai cetății, devenit universitar și autor a numeroase monografii, lansa cotidianului ZIUA de Constanța propunerea organizării unui eveniment fără precedent la Constanța.Da, sâmburele a ceea ce se va întâmpla pe 12 iunie 2018 s-a sădit în august 2015, atunci când conf. univ. dr. Aurelia Lăpușan propunea omagierea maestruluiprin readucerea sa acasă, pe scena constănțeană. Și pentru că maestrul își programase să vină la un eveniment în București, de ziua Regelui, s-au făcut aranjamentele necesare pentru a fi adus și la Constanța, iar ceea ce a urmat a fost un succes peste așteptările tuturor.Imediat după eveniment, Aurelia Lăpușan a propus ziarului o colaborare pentru realizarea unei ample serii intitulate „Portrete. Oameni care au făcut istorie culturală în Dobrogea” Următorul eveniment de anvergură în domeniul artistic avea să se petreacă în 2016, tot la propunerea universitarului Aurelia Lăpușan, când a fost omagiată soprana, prilej cu care artista a consimțit să doneze întreaga arhivă personală cotidianului ZIUA de Constanța, pentru a fi digitalizată și apoi oferită online.Astfel că, încet-încet, avea să se contureze necesitatea digitalizării lucrărilor cu valoarea istorică, de document, ale Dobrogei, ca un pas înainte către o etapă mai mult decât firească, ce nu mai putea fi amânată în contextul în care publicul cititor devenise „abonat” predilect al informației virtuale.Tot în 2016, redacția ZIUA a aflat de faptul că fostul secretar literar artistic al Teatrului „Fantasio” -, are în manuscris o carte cuprinzând personalitățile care au contribuit la viața cultural-artistică a Constanței, dar, din lipsă de fonduri, nu îl poate tipări. Drept pentru care conducerea cotidianului a hotărât să-l sprijine pe cunoscutul om de teatru și a suportat costurile editării volumului „Dulcea povară. Schițe de portret din lumea teatrelor constănțene”, care... în loc să fie condamnat la uitare, a ieșit de sub tipar anul trecut.În semn de recunoștință pentru acest gest, Jean Badea a consimțit să acorde cotidianului ZIUA de Constanța drepturile de digitalizare și a celorlate cărți semnate de el, și anumeLa scurt timp, s-a adăugat și acordul de digitalizare pentru cartea semnată deși, precum și al cărțiiColaborarea cu dedicatul om de teatru Anaid Tavitian avea să cunoască o nouă etapă, nu numai datorită donațiilor amintite, cărora li s-a adăugat și întreaga colecție a revistei „Teatru”, începând cu anul 1970 - ce va putea fi răsfoită, în varianta digitalizată -, dar mai ales bagajului de informații pe are longevivul secretar literar-artistic l-a concentrat. Când ai alături o personalitate care în orice moment îți poate depăna amintiri dintre cele mai valoroase legate de teatrul constănțean, nu ai cum să nu-ți dorești, ca ziar, să transmiți generațiilor viitoare istoria vieții culturale a urbei pe care o „deservești”.Tot la sugestia lui Anaid Tavitian aveam să intrăm în posesia unei alte lucrări valoroase, semnată de regretatul prof. Adrian Doxan, în fapt lucrarea sa de doctorat, intitulatăcare, de asemenea, va fi digitalizată cu acordul soției.Așadar, pas cu pas, zi după zi, reușim să devenim depozitarii unor prețioase documente, datorită unor oameni care iubesc teatrul și istoria lui. Fapt demonstrat și de actorul Dan Cojocaru, care ne-a pus la dispoziție, spre digitalizare, colecția de fotografii ce a aparținut actorului Jean Constantin, lăsată moștenire de soția acestuia familiei Galani.Punând cap la cap toate aceste achiziții, pe fondul aniversării Centenarului României și al celor 140 de ani de la realipirea Dobrogei, am socotit că s-au creat premisele unui proiect ce trebuie să marcheze o nouă etapă în viața culturală a urbei noastre, dar mai ales a recunoașterii celor care au clădit ceea ce astăzi numimCu atât mai mult cu cât tot anul trecut, pe 23 noiembrie, cotidianul ZIUA de Constanța și-a asumat organizarea unui amplu eveniment dedicat Zilei Dobrogei, la împlinirea a 139 de ani de la realipirea la România, prilej cu care era lansat în online-ul de pretutindeni Fondul documentar „Dobrogea de ieri și de azi”, ceea ce astăzi este binecunoscut drept Biblioteca virtuală ZIUA de Constanța Tot atunci, printr-un manifest făcut public în fața autorităților din Constanța și Tulcea, ne asumam un demers jurnalistic ce presupune scoaterea la lumină a tot ceea ce a însemnat istoria culturală a acestei provincii și oferirea sa către generațiile de mâine, care sunt datoare să-și cunoască trecutul.Așadar, în luna lui Cireșar, la aniversarea prețuitei Anaid Tavitian, ne onorăm cuvântul asumat, și-i vom cinsti pe toți cei care au scris filă de istorie teatrală la malul mării, lansând, totodată, în format digitalizat toate aceste lucrări în Bibilioteca virtuală ZIUA de Constanța.