Of, ce vremuri crunte! Batranica asta sta ore la rand sa insire margele si apoi bate strazile Clujului sa le vanda pe cativa lei. Povestea bunicii Elisabeta a rupt internetul…Iata ce a facut-o sa zambeasca!

O femeie care locuieste in Cluj a publicat pe contul personal de , pe 8 martie, imagini cu o batrana ce vinde martisoare facute de ea pe strazile orasului. Mesajul femeii s-a viralizat. Discutia publicata pe : "Domnisoara, hai vezi daca iti place oarecare de aici. – Dumneavoastra le faceti? – Io le fac, scumpa, cine sa le faca.. Is vaduva, stau numa singura. – Da' cat munciti pe una de asta? – Apai cateva ceasuri bune. Cum ii zua mai scurta mere mai greu, ca ma lasa si vederea. Intr-o vreme merea mai repede. – Si cu cat le dati? – 10 lei, scumpa. Asta-i de pus pe langa gat si asta la mana. 20 laolalta. Is facute cu ata tare, nu-s facute orisicum, ia vezi.. Nu se rup repede. ...