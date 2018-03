Oferte pentru vacante reusite, la targul de turism, de la PALAS

Palas google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In acest sfarsit de saptamana, iesenii sunt invitati sa isi faca planurile de vacanta. Pot alege destinatia de concediu, la oferte speciale, de la Targul de Turism „Vacanta”, care se va desfasura in ansamblul Palas. Pentru cei care viseaza la nisipul de pe plaja, razele soarelui, cararile de munte sau relaxare la SPA, ansamblul Palas gazduieste, in acest week-end, cea de-a sasea editie a Targului de Turism „Vacanta”, cel mai mare eveniment de profil din nord – estul tarii, organizat de Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT). De vineri pana duminica inclusiv, in perioada 16 – 18 martie 2018, la parterul Atriumului Palas Mall si-au dat intalnire a ...