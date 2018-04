Ofertele Universitatii Oxford din Marea Britanie, prezentate la Liceul de Informatica din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liceul Teoretic de Informatica „Grigore Moisil" va gazdui marti, 17 aprilie, "Oxford Day". In cadrul evenimentului se vor desfasura doua seminarii sustinute de Alice Parrott - reprezentantul Universitatii Oxford - Marea Britanie, in vederea informarii si consilierii elevilor care doresc sa-si continue studiile la Universitatea din Oxford. Aceasta oportunitate academica este oferita anual in lunile aprilie si mai tarilor europene din cadrul programului "European Tour". In acest an, pe langa tari ca Germania, Italia si Bulgaria, Romania va beneficia si ea de prezenta formatorului britanic. Liceul Teoretic de Informatica asteapta liceenii ieseni (elevi din clasele XI), care sunt interesa ...